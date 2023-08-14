В Пентагоне раскрыли объем военной помощи Украине при Байдене

Общий объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту главы Белого дома превысил $43,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчетность американского Минобороны.

«Соединенные Штаты взяли на себя обязательства на более чем $43,7 млрд помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена», — указали в документе.

В очередной транш вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и тяжелых боевых машин.

14 августа стало известно, что в новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для Patriot и HIMARS. Этот транш Этот оценивается в $200 млн. США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине из средств, которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон указал на ошибки Байдена в поддержке Киева.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.