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Самолеты дальней авиации РФ выполнили полеты над Балтикой и Арктикой

Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над водами Балтики и Арктики

Министерство обороны РФ сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана.

По информации ведомства, наиболее продолжительный полет составил более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил России и морской авиации Военно-морского флота РФ.

Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Он также указал, что летчики дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

До этого Министерство обороны России сообщило о перехвате Р-3С «Орион» — немецкого боевого самолета — над Балтийским морем.

Ранее в США заявили, что новый стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М несет большую угрозу для НАТО.

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