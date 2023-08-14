ВС России нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточным оружием большой дальности морского базирования по базам, где производили и хранили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью <…> нанесли групповой удар <…> по местам производства и хранения безэкипажных катеров», — отметил Конашенков.

Он обратил внимание, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В военном ведомстве напомнили, что безэкипажные катера украинская армия применяет для террористических атак.

Конашенков подчеркнул, что военные достигли цели удара, поразив все назначенные объекты.

В начале августа на Украине признали использование безэкипажных катеров для атак по российским объектам. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у ВСУ «есть определенные достижения в этом». По его словам подобные морские дроны «имеет очень ограниченное количество стран».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.