Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточным оружием большой дальности морского базирования по базам, где производили и хранили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью <…> нанесли групповой удар <…> по местам производства и хранения безэкипажных катеров», — отметил Конашенков.

Он обратил внимание, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В военном ведомстве напомнили, что безэкипажные катера украинская армия применяет для террористических атак.

Конашенков подчеркнул, что военные достигли цели удара, поразив все назначенные объекты.

В начале августа на Украине признали использование безэкипажных катеров для атак по российским объектам. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у ВСУ «есть определенные достижения в этом». По его словам подобные морские дроны «имеет очень ограниченное количество стран».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях