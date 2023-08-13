Армия России получит новый автомат АК-12 в этом году

Вооруженные силы Российской Федерации получат новые модернизированные автоматы АК-12 уже в этом году. Об этом заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин, передает ТАСС.

«Сегодня тот огромный богатый опыт, который включает обратную связь по АК-12, несомненно, приводит к тому, что, мы его модернизируем, дорабатываем, изменяем материалы. И вот на сегодняшний день министром обороны поставлена задача», — сказал Лепин.

По его словам, у данной модели было семь доработок.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» впервые показал на «Армии-2023» автомат АК-19 нового образца. Автомат был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью стрельбы.

До этого Лепин заявил, что боевая экипировка российского солдата нового поколения получит систему управления огнем.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.