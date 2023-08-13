Польша допустила участие своей армии в украинском конфликте

Польских солдат могут направить на Украину для участия в военных действиях. Об этом сообщает издание Dziennik Polityczny.

Военные аналитики издания напомнили, что в условиях повышенной секретности Польша, Литва и Украина создают так называемый интернациональный корпус, бойцов которого могут привлекать для участия в международных операциях.

«Планы создания интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, проводимой правительством под прикрытием так называемых учений для резервистов», — уточнили в материале.

Издание отметило, что судя по приготовлениям, правительство уготовило полякам «куда более «героическую» судьбу, чем защита родины», жители страны отправятся отстаивать на поле боя интересы Украины.

Журналисты опубликовали информацию о недавней встрече начальника Объединенного оперативного штаба ВС Украины Сергея Наева и оперативного командующего Вооруженных сил Польши Томаша Пиотровского, где обсуждались вопросы безопасности на российско-белорусско-украинской границе.

В середине июня президент России Владимир Путин назвал цель Польши по Украине.

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