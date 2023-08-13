Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные заявили о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

Российская группировка войск «Юг» заявила о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

close
100%
Libkos/AP

Российская группировка войск «Юг» заявила о ракетном ударе по подразделениям десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

По его словам, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» сумел поразить тыловой район украинской 93-й отдельной механизированной бригады в Константиновке.

Астафьев также отметил, что вертолеты ВС Российской Федерации нанесли удары по украинским штурмовым группам в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка.

«Уничтожены блиндажи противника в деревне Победа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две боевые машины пехоты Bradley в районе Белой Горы и полевой склад артиллерийских боеприпасов в Николаевке», — добавил представитель группировки.

12 августа Вадим Астафьев сообщал, что российская группировка «Юг» смогла уничтожить пункт управления иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях