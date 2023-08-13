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Германия отправит Украине разведывательные беспилотники LUNA NG

Bild: немецкий Rheinmetall до конца года поставит Киеву беспилотник LUNA NG

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Rheinmetall AG

Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины современный разведывательный беспилотник LUNA NG, сообщает газета Bild am Sonntag.

По информации издания, в комплект беспилотного летательного аппарата (БПЛА) входит наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.

LUNA NG (NG — «Новое поколение») представляет собой новую систему беспилотников, превосходящую предыдущую модель по всем основным характеристикам. Кроме разведывательной функции, БПЛА этого типа может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал беспилотники-камикадзе, систему дистанционного минирования «Земледелие» и танк Т-90М «Прорыв» одними из самых полезных типов вооружения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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