Германия отправит Украине разведывательные беспилотники LUNA NG

Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины современный разведывательный беспилотник LUNA NG, сообщает газета Bild am Sonntag.

По информации издания, в комплект беспилотного летательного аппарата (БПЛА) входит наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.

LUNA NG (NG — «Новое поколение») представляет собой новую систему беспилотников, превосходящую предыдущую модель по всем основным характеристикам. Кроме разведывательной функции, БПЛА этого типа может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

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