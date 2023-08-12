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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о сбитом силами ПВО дроне на подлете к Шебекино

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летальный аппарат в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — заявил губернатор.

Он также отметил, что информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

Гладков ранее сообщал, что за прошедшие сутки четыре приграничных муниципалитета Белгородской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

10 августа в регионе был сбит беспилотник самолетного типа, а за день до этого над Шебекинским городским округом сработала система противовоздушной обороны, сбившая воздушную цель на подлете к Шебекино.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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