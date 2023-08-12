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Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту

МО РФ: силы ПВО перехватили ракету ВСУ при попытке удара по Крымскому мосту

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Ulf Mauder/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно обнаружили и перехватили ракету в воздухе. Разрушений и пострадавших в результате случившегося нет.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами российской противовоздушной обороны сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден.

По словам советника главы региона Олега Крючкова, специальными службами была поставлена дымовая завеса в районе Крымского моста. Перед этим движение автомобильного транспорта по мосту было временно перекрыто.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы РФ отбили атаку украинских беспилотников на полуостров. В налете участвовали 20 дронов, из них 14 были сбиты огнем из средств ПВО, еще шесть беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и посажены в Крыму.

Ранее ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области.

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