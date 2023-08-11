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Российские военные сообщили о попытке ВСУ прорваться на дорогу, идущую от Славянска

Военкор RT Адрица узнал о попытках ВСУ выйти на дорогу, идущую от Славянска

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные сообщили военкору RT Владу Андрице о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на дорогу, идущую от Славянска. По словам начальника артиллерии ОМСБ «Ветераны» Феликса, этот район для противника является важным в плане контроля.

«Никогда не угадаешь, сколько поедет именно сегодня. Это может быть как два, так и пять танков. Они неделю могут идти в лоб, на вторую неделю они могут просто спокойно потихонечку попробовать подкрасться слева», — рассказал Феликс.

Он отметил, что ВСУ отправляют на данное направление как малые группы, так и серьезные подразделения, оснащенные иностранными БТР М-113, MaxxPro и танками. При этом, по словам собеседника, противник накануне потерял четыре танка и шесть БМП.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщил, что ВСУ во время штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток безвозвратно потеряли около 100 человек.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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