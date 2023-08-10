Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме разработают отсрочку от армии двум категориям россиян

В Госдуме разработают закон об отсрочке от армии для учителей и сельских медиков

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработают законопроект о предоставлении отсрочки от службы в армии для всех учителей и сельских медиков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов, согласно письмам с мест, «ситуация во многих населенных пунктах критическая».

«Если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — отметил он.

Также он отметил, что проблема со специалистами есть и в городах.

1 августа сообщалось, что депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий предоставлять отцам детей в возрасте до трех лет отсрочку от армии. Парламентарии также предложили предоставлять отсрочку от срочной службы отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Ведомостям» заявлял, что призывной возраст нужно поднять до 40 или даже до 50 лет.

Ранее Минцифры РФ предложило давать отсрочку ИТ-специалистам без высшего образования.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новые правила призыва
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях