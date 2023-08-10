В Госдуме разработают отсрочку от армии двум категориям россиян

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработают законопроект о предоставлении отсрочки от службы в армии для всех учителей и сельских медиков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов, согласно письмам с мест, «ситуация во многих населенных пунктах критическая».

«Если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — отметил он.

Также он отметил, что проблема со специалистами есть и в городах.

1 августа сообщалось, что депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий предоставлять отцам детей в возрасте до трех лет отсрочку от армии. Парламентарии также предложили предоставлять отсрочку от срочной службы отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Ведомостям» заявлял, что призывной возраст нужно поднять до 40 или даже до 50 лет.

Ранее Минцифры РФ предложило давать отсрочку ИТ-специалистам без высшего образования.