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На Украине заявили, что в стране придется мобилизовать «сотни тысяч людей»

Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придется мобилизовать сотни тысяч людей

Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет еще «сотни тысяч людей». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Существующий уровень потерь выбивает людей — по ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать», — сказал он.

Чмут отметил, что мобилизация коснется каждого мужчины, при отсутствии непредвиденного фактора для ее избежания, если все будет идти «так, как сейчас».

До этого руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с предложением ввести запрет на выезд из страны для мужчин на три года после завершения военного конфликта.

Также стало известно, что дипломаты с Украины массово отказываются возвращаться после командировок в других государствах.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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