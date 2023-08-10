В «Росэнергоатоме» заявили о продолжении атак на Запорожскую АЭС

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что попытки атак Запорожской АЭС продолжаются и представляют угрозу ядерной безопасности.

«Тема БПЛА — не просто тревожная тема, их (беспилотников) очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности. <…> Они угрожают непосредственно Запорожской атомной станции», — сказал он.

До этого стало известно, что реактор четвертого блока Запорожской АЭС будет переведен в режим «холодного останова» из-за выявленной технической неисправности. Персонал станции выявил признаки неплотности трубы парогенератора №3. Блок №6 могут перевести в режим «горячий останов», чтобы обеспечить образующейся горячей водой паровые нужды станции.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.