Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

Как рассказал Зыбинский, экипаж истребителя группировки войск «Запад» в ходе боевых действий на данной направлении нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений данной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Он также заявил, что на этом направлении российские танки и гаубицы ударили по позициям подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка. Артиллерия ВС РФ в районе Песчаного уничтожила самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ, в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил начальник пресс-центра группировки.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.