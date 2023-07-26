Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австрийский полковник рассказал, что ВСУ из-за неопытности командиров несут большие потери

Полковник Райснер сообщил, что ВСУ несут значительные потери из-за неопытности командиров

close
100%
AP

Военный эксперт австрийского министерства обороны полковник Маркус Райснер заявил, что погибло значительное количество украинских солдат, прошедших полугодовую военную подготовку в странах НАТО. Об этом офицер сказал в интервью телеканалу N-TV.

По словам Райснера, он получил информацию с Украины о массовой гибели солдат одного из подразделений. Больше половины военных не вернулись с минного поля, куда их отправил неопытный 47-летний командир-резервист. Такие непрофессиональные действия командира сильно ударили по моральному духу украинских бойцов.

Райснер также считает, что первая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончилась провалом.

Ранее сообщалось, что Вашингтону и его европейским союзникам пока так и не удалось согласовать планы обучения украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16, которые Запад собирается передать Киеву. В настоящий момент продолжается работа для определения наиболее практичного способа реализации плана обучения украинских пилотов.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях