Военный эксперт австрийского министерства обороны полковник Маркус Райснер заявил, что погибло значительное количество украинских солдат, прошедших полугодовую военную подготовку в странах НАТО. Об этом офицер сказал в интервью телеканалу N-TV.

По словам Райснера, он получил информацию с Украины о массовой гибели солдат одного из подразделений. Больше половины военных не вернулись с минного поля, куда их отправил неопытный 47-летний командир-резервист. Такие непрофессиональные действия командира сильно ударили по моральному духу украинских бойцов.

Райснер также считает, что первая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончилась провалом.

Ранее сообщалось, что Вашингтону и его европейским союзникам пока так и не удалось согласовать планы обучения украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16, которые Запад собирается передать Киеву. В настоящий момент продолжается работа для определения наиболее практичного способа реализации плана обучения украинских пилотов.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.