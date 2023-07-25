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Зеленский рассказал о результатах проверок украинских военкомов

Зеленский назвал неутешительными результаты проверок украинских военкомов

Президент Владимир Зеленский назвал неутешительными результаты проверок украинских военкомов, сообщает РИА Новости.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил о возбуждении множества уголовных дел по коррупции в украинской армии.

Речь идет о трехкратном завышении стоимости закупок продуктов для Вооруженных сил Украины по сравнению с ценами в магазинах розничной торговли, а также «заработке» украинских военкомов на нелегальной выдаче разрешений покинуть страну и отсрочек от мобилизации.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.

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