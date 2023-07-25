Зеленский рассказал о результатах проверок украинских военкомов

Президент Владимир Зеленский назвал неутешительными результаты проверок украинских военкомов, сообщает РИА Новости.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил о возбуждении множества уголовных дел по коррупции в украинской армии.

Речь идет о трехкратном завышении стоимости закупок продуктов для Вооруженных сил Украины по сравнению с ценами в магазинах розничной торговли, а также «заработке» украинских военкомов на нелегальной выдаче разрешений покинуть страну и отсрочек от мобилизации.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.