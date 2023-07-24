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Беспилотник упал в Новой Москве

Экстренные службы сообщили о падении беспилотника в Новой Москве

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Global Look Press

Экстренные службы сообщили, что в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства, передает РИА Новости.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — проинформировали в службах.

Также отмечается, что правоохранители изъяли устройство.

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

При этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак раскритиковал эту атаку беспилотников. Он также призвал всех участников конфликта позаботиться о том, чтобы подобных ЧП больше не случалось.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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