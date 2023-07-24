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В Совфеде считают, что Украина может получить все истребители F-16, которые запросила

Глава комитета СФ по обороне Бондарев: Украина может получить около 50 истребителей F-16

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Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

Украина может получить около 50 истребителей четвертого поколения F-16, которые ранее запросила у своих западных союзников. Об этом заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Такую возможность сенатор допускает в связи с тем, что данный истребитель производился массово.

«С учетом того что F-16 являются одними из самых выпускаемых военных самолетов на Западе (всего произведено около 5 000 штук), Украина вполне может получить столько, сколько запросила, то есть порядка 50 экземпляров», — сказал Бондарев.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon был разработан в 1974 году. По данным на июнь 2018 года, было построено свыше 4604 самолетов. Он состоит на вооружении 25 стран, а на 2019 год являлся самым распространенным боевым самолетом в мире.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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