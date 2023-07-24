В России оценили озвученный Резниковым срок окончания конфликта на Украине

Мнение министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что украинский конфликт завершится 2024 году после того, как страну примут в НАТО, следует считать заблуждением. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Чепа считает, что конфликт не завершится благоприятно для Киева, если не вмешаются посторонние силы в лице НАТО. Кроме того, украинской армии предстоит приложить усилия, чтобы выжить до 2024 года.

«[На Украине рассчитывают], что альянс примет их в свой состав и это остановит конфликт, который альянс сам и развязал. (...) Поэтому это некое заблуждение. Украине еще нужно до этого времени продержаться, несмотря на поддержку НАТО», — сказал Чепа.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не стоит воспринимать слова Резникова серьезно.

Парламентарий напомнил, что ряд представителей Киева обещали к 1 июня вступить на берег Ялты, однако этого так и не случилось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.