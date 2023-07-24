На военном складе в Крыму произошел пожар

На складе, расположенном рядом с поселком Вольное примерно в 20 км от города Джанкой, произошел пожар, детонируют боеприпасы. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» местные жители.

Отмечается, что в радиусе пяти километров от места происшествия объявлена эвакуация, жителей населенных пунктов Вольное, Пушкино, Веселое доставят в пункты временного размещения.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов распорядился эвакуировать население близлежащих сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Соответствующее решение глава региона принял после того, как в небе над Крымом российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Несколько других военных дронов противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего в атаке были задействованы 11 дронов.

Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около поселка Вольный. Обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе.

В связи с ЧП Аксенов также распорядился о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в целях безопасности.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.