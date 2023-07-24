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Польша создаст боевое подразделение между Россией и Белоруссией

Глава Минобороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре

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Global Look Press

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, что Польша создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Калининградской областью РФ.

«Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — написал он.

Министр указал, что считает польских солдат лучшей гарантией безопасности страны. Он также заявил, в ближайшее время сообщит о новых инвестициях в оборону.

Ранее Блащак заявил, что власти Польши намерены разместить на восточной границе ударные вертолеты Apache, предоставленные США.

До этого стало известно, что Минобороны Польши приняло решение о переброске военных частей с запада страны на восток, ближе к границе с Белоруссией, где запланировали маневры с участием ЧВК «Вагнер».

Ранее Путин рассказал о подарке Сталина Польше.

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