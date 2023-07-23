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ВС РФ взяли в плен 31 украинского военного за день

Командующий группировкой «Центр» сообщил, что военные за сутки взяли в плен 31 бойца ВСУ

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РИА Новости

Командующий группировкой войск «Центр» ВС РФ Андрей Мордвичев в эфире «Россия 1» заявил, что за день российские военные взяли в плен 31 военнослужащего Вооруженных сил Украины.

«Я вам скажу, что только за вчерашний день мы взяли 31 пленного. Кто-то сдается [сам], кто-то в результате боевых действий», — сказал он.

Мордвичев отметил, что военнослужащие ВСУ сильно удивляются отсутствием пыток со стороны российских военных.

До этого Мордвичев заявил, что натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления. Он подчеркнул, что у ВСУ закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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