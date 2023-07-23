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В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии

Fox News: Вашингтон бессилен сдерживать действия российских военных в Сирии

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Reuters

В США заявили о бессилии при попытках сдержать действия российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает Fox News.

Главный редактор журнала Long War Journal Блин Роджио считает, что любое прямое столкновение американских военных с российскими войсками приведет к эскалации. По его словам, США не могут сдерживать действия российской стороны.

Бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин утверждает, что Вашингтон не должен воевать с Москвой. Он также подчеркнул, что возможности США при попытках сдержать Россию сильно ограничены.

Рубин предположил, что Москва продолжит испытывать Соединенные Штаты, а также заявил о еще большем разрыве связей между двумя государствами после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что американская сторона не видит свидетельств того, что периодически возникающие в Сирии между ВС РФ и США трения связаны с Украиной, и не считает нужным преувеличивать значение таких ситуаций.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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