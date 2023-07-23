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Командование ООН ведет переговоры с Пхеньяном по сбежавшему в КНДР военному США

Командование ООН ведет переговоры с Пхеньяном о возвращении сбежавшего в КНДР военного США

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Ahn Young-joon/AP

Командование ООН ведет переговоры с Пхеньяном о возвращении сбежавшего в КНДР военного США Трэвиса Кинга, пишет The Sunday Times.

«Мы не знаем место нахождения рядового Кинга в настоящий момент, но мы поддерживаем коммуникацию с Корейской народной армией», — сообщил газете британский генерал-лейтенант Эндрю Харрисон.

Харрисон добавил, что не будет раскрывать детали ведущихся переговоров.

Ранее рядовой 2-го класса армии США Трэвис Кинг «умышленно и без разрешения» пересек границу между КНДР и Южной Кореей.

Судьба военного пока неизвестна, однако официальные лица в США высказали предположение, что он находится под стражей на территории Северной Кореи.

Отмечается, что ООН работает с Корейской народной армией с целью уладить данный инцидент.

Свидетель произошедшего рассказал, что перед тем, как мужчина убежал на территорию КНДР, он рассмеялся и сказал «ха-ха», из-за чего сопровождающие пришли в замешательство и первоначально посчитали его действия неудачной шуткой.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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