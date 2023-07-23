В США рассказали, чем новая тактика ВСУ обернется для Одессы

Полковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска начали применять новую тактику на поле боя против России, но она, по его мнению, может привести к тому, что Украина потеряет основные города, например, такой как Одесса. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Он отметил, что сейчас вместо «истощения» противника Украина использует небольшие группы пехоты для проникновения в российские оборонительные позиции. Полковник в отставке считает, что эта тактика является провальной, так как местность для ведения боя — это равнинная территория с редкими лесистыми местностями.

«Так как Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотных летательных аппаратов, каждый раз, когда солдаты ВСУ выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если бронетехника движется на открытой местности, она тоже быстро уничтожается», — пояснил военный эксперт.

Дэвис считает, что для успеха ВСУ необходимы человеческие ресурсы и инфраструктура, чего у Украины сейчас нет. По его мнению, инициирование переговоров с Москвой остается наилучшим решением для Киева, чтобы сохранить оставшиеся территории Украины. В противном случае, подчеркнул эксперт, Вооруженные силы РФ могут перейти в собственное наступление летом или осенью нынешнего года, и тогда ВС РФ могут установить свой контроль в Харькове и Одессе.

23 июля президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что ВСУ с момента начала своего контрнаступления безвозвратно потеряли более 26 тыс. человек.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.