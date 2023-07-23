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Путин заявил о гибели иностранных наемников на Украине «из-за своей глупости»

Путин: иностранные наемники на стороне ВСУ несут большие потери из-за своей глупости

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, несут большие потери «из-за своей глупости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Во время переговоров Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек, при этом иностранные наемники тоже несут значительные потери.

«Большие [потери] из-за своей тактики», — добавил Лукашенко. «Да, — кивнул Путин, — из-за своей глупости».

Российский президент подчеркнул, что общественность стран, граждане которых отправляются в зону боевых действий на Украине, должна знать о том, что там происходит. Поэтому российская сторона будем доводить эту информацию до людей для того, «чтобы они давали оценку действиям своих правителей», заключил он.

Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Они планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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