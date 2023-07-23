Военные корабли России и КНР в ходе учений отразили атаку условного противника

В ходе учения «Север. Взаимодействие — 2023» корабли РФ и КНР отразили атаку условного противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Как уточнили во флоте, атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота РФ зашли на китайскую военно-морскую базу Шанхай.

По данным ведомства, российские моряки пробудут в Шанхае до 11 июля, после чего продолжат выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также сообщалось, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в конце 2024 года может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Скорректированный план предусматривает начало заводских ходовых испытаний авианосца весной 2024 года, а государственных — осенью. Если испытания будут проведены успешно, то корабль уже к концу 2024 года может быть передан флоту.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.