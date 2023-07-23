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Минобороны заявило, что в пораженных ВС РФ районах Одессы находились наемники

МО РФ: на пораженных в Одессе объектах находились иностранные наемники

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Nina Liashonok/Reuters

Минобороны заявило, что в пораженных ВС РФ районах Одессы находились иностранные наемники. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Как утверждает министерство, на этих объектах «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров».

«На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженным силам России средствами ПВО за сутки удалось перехватить 15 снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, одну крылатую ракету Storm Shadow украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еще, как уточнил представитель российского Минобороны, военные силы РФ ликвидировали за прошедшие сутки в зоне боевых действий 15 беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаки Крыма с помощью дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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