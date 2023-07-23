Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня

Китай наращивает количество ракет средней дальности DF-17 возле Тайваня. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Как пишет газета, бригады ракетных войск в юго-восточных провинциях вблизи Тайваня модернизируют свои баллистические ракеты малой дальности, которые способны поражать цели в пределах 1000 км. При этом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не сообщила, как она намерена использовать свои ракеты.

«С размещением DF-17 на 61-й базе [ракетных войск] НОАК стремится получить возможность наносить удары по иностранным военным базам и флотам в западной части Тихого океана», — заявил изданию сотрудник военно-аналитической компании Janes Asia-Pacific Капил Каджал.

По данным американской разведки, эти ракеты могут преодолевать расстояние от 1800 до 2500 км при установке на китайский гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV). Кроме того, из-за своей скорости они могут быть неуловимы для систем ПВО США, таких как ракетные комплексы THAAD, SM-3 и Patriot.

По словам Каджала, хотя ракеты средней дальности DF-17 заменяют ракеты малой дальности, около 1000 ракет малой дальности все еще развернуты напротив Тайваня и могут достичь острова за шесть-восемь минут. Он добавил, что баллистические ракеты малой и средней дальности на юге и юго-западе Китая могут быть использованы для первой волны нападения на Тайвань.

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