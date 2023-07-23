В США заявили об опасениях их-за китайских беспилотных автомобилей

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил о беспокойстве распространением китайских беспилотных автомобилей в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Буттиджича, он опасается угрозы национальной безопасности США со стороны Китая. Он отметил, что беспокойство по поводу транспортных технологий появляется наряду с опасениями в вопросе телекоммуникаций или TikTok.

Министр также рассказал о содержании письма от политиков из Конгресса США. По его словам, их насторожил факт тестирования китайских беспилотных автомобилей на американских улицах. Авторы документа считают, что беспилотники могут собирать информацию о гражданах США и инфраструктуре страны, которая в дальнейшем может быть передана КНР и Коммунистической партии Китая (КПК).

До этого газета «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей отрасли, писала, что производители беспилотников из Китая задумались о сборке дронов на территории России. Уточнялось, что потенциальными инвесторами могут выступить такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE.

Ранее США выступили за налаживание контакта с Китаем и против новой «холодной войны».