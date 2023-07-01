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Омбудсмен назвала число военных ЛНР, вернувшихся домой из украинского плена

Омбудсмен Сердюкова: более 150 военных ЛНР в 2023 году освобождены из украинского плена

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Пресс-служба Минобороны РФ

В текущем году 153 военнослужащих Второго армейского корпуса ЛНР вернулись из украинского плена в ходе обменов между Москвой и Киевом. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время более 10 военных республики, освобожденных из украинского плена, находятся на лечении в других регионах России.

В марте Сердюкова заявляла, что российские военнослужащие в украинском плену подвергаются издевательствам и пыткам – им выбивали зубы, наносили побои и требовали, чтобы они признавались в любви к Украине. Согласно ее данным, в украинском лагере «Запад-1» пленные содержатся без теплой одежды и болеют.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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