Немецкие системы Patriot не оставят в Литве после саммита НАТО

Официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Роутси заявила, что ракетные комплексы Patriot немецкого производство не станут оставлять в Литве после того, как они были перевезены из Словакии для обеспечения безопасности саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Литве системы не останутся. По всем прочим вопросам мы находимся в тесном общении с нашими партнерами в Литве», — сказала Роутси.

При этом она не сообщила, вернется ли техника обратно в Словакию.

Ранее сообщалось, что власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно информации ведомства, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger. Кроме того, в списке указаны дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, реактивной системы залпового огня HIMARS и прочие боеприпасы, артснаряды и запчасти.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.