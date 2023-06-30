Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Немецкие системы Patriot не оставят в Литве после саммита НАТО

Минобороны ФРГ заверило, что немецкие ЗРК Patriot не оставят в Литве после саммита НАТО

close
100%
Global Look Press

Официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Роутси заявила, что ракетные комплексы Patriot немецкого производство не станут оставлять в Литве после того, как они были перевезены из Словакии для обеспечения безопасности саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Литве системы не останутся. По всем прочим вопросам мы находимся в тесном общении с нашими партнерами в Литве», — сказала Роутси.

При этом она не сообщила, вернется ли техника обратно в Словакию.

Ранее сообщалось, что власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно информации ведомства, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger. Кроме того, в списке указаны дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, реактивной системы залпового огня HIMARS и прочие боеприпасы, артснаряды и запчасти.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях