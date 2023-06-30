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В ЕК раскрыли объемы военной помощи Украине за четыре месяца

Глава ЕК фон дер Ляйен: с марта 2023 ЕС поставил Украине 220 тыс. снарядов и 2 тыс. ракет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за период с марта 2023 года по настоящее время Евросоюз поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и две тысячи ракет. Заявление было сделано фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Также она сообщила, что за это время из Фонда мира ЕС на производство снарядов для ВСУ было выделено €2 млрд. По словам главы Европейской комиссии, за год в ЕС намерены передать Украине 1 млн снарядов.

«Мы на пути к выполнению этой цели», — подчеркнула она.

По итогам саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения.

26 июня Венгрия заблокировала поставку Украине оружия на €500 млн из Фонда мира ЕС.

До этого ЕС перевел Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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