В Белоруссии заявили, что польские военные заставили беженцев идти через вход для животных

На границе Белоруссии и Польши зафиксирован факт жестокого обращения с беженцами. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Пограничного комитета.

По данным ведомства, поздним вечером 28 июня польские силовики на служебном транспорте доставили к заграждению на границе с Белоруссией группу беженцев. Уточняется, что, несмотря на ливень и отсутствие сухой одежды у иностранцев, военные Польши заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных.

«К тем беженцам, которые отказывались следовать в Беларусь, применялось физическое насилие», — сказано в сообщении Пограничного комитета Белоруссии.

В декабре 2021 года Генпрокуратура Белоруссии направила обращения к правительству и парламенту страны с просьбой о передаче в международные институты, в том числе Европарламент, материалы уголовного дела о жестоком отношении к беженцам со стороны Польши.

28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявлял, что власти республики приняли решение укрепить границу с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю страну сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по фактам нарушения Литвой международного права в отношении прав беженцев.