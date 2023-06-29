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В Латвии заявили, что Украина уже интегрирована в НАТО

Премьер Латвии Кариньш: Украина уже интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам

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Shutterstock

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Украина уже полностью интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, в будущем ВСУ будут обучать солдат Североатлантического альянса тактике.

«Сейчас мы тренируем Украину, я уверен, что, когда после конфликта они присоединятся к НАТО, они будут самыми опытными и профессиональными военными и тогда уже они будут учить нас», — сказал Кариньш по прибытии на саммит Европейского союза.

Латвийский премьер отметил, что вступление Украины в Евросоюз является уже «другой историей».

«Я не вижу, почему бы не двигаться вперед, так как даже в мирные времена нужны годы, чтобы присоединиться к Евросоюзу», — указал он.

В то же время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе. При этом он отметил, что страны НАТО должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если этого не сделать, то вопрос о членстве не придется обсуждать.

Ранее полковник из США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что может спровоцировать ядерную войну.

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