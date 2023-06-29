Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии успехов ВСУ при контрнаступлении

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не достигло значительных успехов, украинские войска сталкивается с трудностями из-за российской обороны, передает газета Financial Times.

По информации издания, Каволи сделал это заявление в частном порядке на прошлой неделе.

Генерал отметил, что российские силы имеют «преимущество массы».

Кроме того, Financial Times приводит слова высокопоставленного европейского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным, который считает, что исход украинского контрнаступления повлияет на отношение стран Запада к Киеву.

«Финансирование, поддержка, политическое участие и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Артемовском, Запорожской и Южно-Донецком направлениях. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы контрнаступление украинских войск шло быстрее, но так бывает только в сказках.