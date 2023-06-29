Израиль объяснил отказ передавать Украине систему ПВО «Железный купол»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, что его страна не предоставит системы противовоздушной обороны «Железный купол» Украине из опасений, что они могут попасть в руки Ирана.

Политик заявил, что в таком случае Иран сможет применить это вооружение против самого Израиля.

Премьер напомнил, что Израиль является густонаселенной страной. Пока в ней от ракет погибают не так много людей поскольку «Железный купол» сбивает 95% из них, — те, что могут попасть по населенным центрам.

Нетаньяху подчеркнул, что если «Железный купол» попадет на территорию Ирана, то миллионы израильских граждан останутся без защиты и будут в опасности.

Система противовоздушной обороны «Железный купол» предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Ранее генерал Яков Нагель заявил, что Россия может перехватить и изучить израильские системы ПВО «Железный купол», из-за чего Тель-Авив не станет поставлять их ВС Украины.