Польша получила танки Abrams, купленные у США

В Польше состоялась церемония передачи первой партии подержанных танков Abrams, которые республика приобрела у Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Польского радио.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в мероприятии.

«Сегодня первые танки Abrams уже находятся на польской земле. Это исторический день для Войска Польского (Вооруженные силы Польши)», — подчеркнул он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Блащака, польская сторона в курсе того, что происходит на территории Украины, поддерживает ее, но в первую очередь сосредоточена на укреплении своей армии.

В публикации отмечается, что в этому году состоятся еще две поставки американских танков, в 2023 году Польше передадут еще один батальон Abrams.

Накануне стало известно, что Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани.

Отмечается, что соглашение подписали Польская группа вооружений и производитель танков General Dynamics Land Systems. Центр будет обслуживать танки Abrams из США, но затем им смогут воспользоваться и военные США, дислоцированные в Польше.

Ранее в США назвали причину отказа поставить Киеву кассетные боеприпасы.