В Швейцарии объяснили отказ передать Украине почти 100 танков Leopard 1

Швейцария отклонила заявку компании Ruag SА на продажу немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard-1 A5 с дальнейшей передачей их Украине. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

«Федеральный совет отклонил 28 июня запрос Ruag SA относительно продажи 96 боевых танков Leopard 1 А5, предназначенных для Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совет «отдал приоритет аспектам политики нейтралитета Швейцарии».

В совете добавили, что «продажа 96 танков невозможна в соответствии с действующим законодательством».

27 июня стало известно, что германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 A4 в 2024 году. Соответствующее соглашение недавно подписали официальные лица Нидерландов, Дании и Германии, а также представители Rheinmetall.

Министр обороны России Сергей Шойгу до этого заявил, что количество поставленного западными странами Украине вооружения в 2023 году существенно не окажет влияния на боевые действия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранная техника на Украине «горит за милую душу».