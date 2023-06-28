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Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в ДТП генерала Травникова

Генерала МВД Травникова после ДТП перевели из реанимации в хирургическое отделение

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Санкт-Петербургский университет МВД

Генерал Министерства внутренних дел России Александр Травников сразу после аварии в Ленинградской области был доставлен в реанимацию Гатчинской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Однако вскоре генерал-лейтенант был перевезен в реанимационное отделение больницы скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

Спустя некоторое время состояние экс-начальника Санкт-Петербургского университета МВД улучшилось и он был переведен из реанимации в хирургическое отделение.

Как сообщает портал, врачи также взяли у Травникова анализы на алкоголь.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что генерал-лейтенант разбился на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая горка в Ленинградской области. По предварительным данным, Травников не сумел справиться с управлением и столкнулся с препятствием.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него травму живота и разрыв почки.

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