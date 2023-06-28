Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» за провал ракетной программы

Глава государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев был снят с должности. Указ об этом был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

В указе Зеленского говорится, что Гусев был уволен согласно поданному им самим заявлению. По данным же украинских СМИ, решение о замене руководителя «Укроборонпрома» было принято правительством за провал национальной ракетной программы.

Новым руководителем «Укроборонпрома» кабинет министров утвердил ранее руководившего харьковским Заводом имени Малышева Германа Сметанина. Гусев же, по информации СМИ, попросил Зеленского отправить его на дипломатическую службу в одну из европейских стран.

В «Укроборонпроме» подтвердили, что под руководством Гусева не были решены некоторые пункты реализации ракетной программы.

Ранее руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания выражает желание как можно скорее начать производить бронетранспортеры Fuchs на совместном предприятии, недавно созданном с украинским государственным концерном «Укроборонпром».