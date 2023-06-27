Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Ричарду Медхерсту, что украинских военных в ходе контрнаступления поразил жесткий отпор со стороны российских бойцов.

«Украинцы говорят: «Мы ожидали, что эти парни побегут, но они сражаются за каждый дюйм», — рассказал он.

Американский разведчик назвал российскую армию, «возможно, самой профессиональная в Европе». Он отметил, что бойцы ВС РФ «отлично подготовлены, очень храбры и «стоят твердо».

Риттер оценил тактику российских солдат, которые подпускают украинские подразделения поближе, чтобы их было проще разгромить.

Ранее Риттер также заявил, что ложь НАТО о скорой победе Украины обрекла ее армию на уничтожение. По его словам, альянс провел военную игру, которая дала украинским военным ложное чувство надежды.

Ранее в МИД РФ отметили, что Запад сделал из Украины новую международную террористическую ячейку и инструмент вооруженной борьбы против России.