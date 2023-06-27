Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что собственник компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин с февраля прошлого года через военторг, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, получил от государства 80 млрд рублей. Об этом глава государства сказал на встрече с военнослужащими Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим разбираться», — сказал российский лидер о руководстве «Вагнера».

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.