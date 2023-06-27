Золотов заявил, что власти знали о планах Пригожина устроить мятеж

Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов заявил, что власти знали о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж, сообщает РИА Новости.

Глава Росгвардии отметил, что информация о возможном мятеже поступала из ближайшего окружения Пригожина.

При этом указывались приблизительные даты — от 22 до 25 июня.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ЧВК «Вагнер» не смог бы взять Москву во время мятежа 24 июня, военные были уверены в своей победе.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.