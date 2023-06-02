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Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники

Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России

России удалось достигнуть фантастического уровня по большинству параметров выпуска вооружений, сообщает НСН со ссылкой на заявление бывшего президента РФ, заместителя представителя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными.

Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек.

Как напоминает сайт «Аргументы и факты», ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен

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