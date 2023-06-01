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В Кремле рассказали о беседе Путина с главой спецназа «Ахмат» Алаудиновым

Песков: Путин беседовал с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин беседовал с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российский лидер часто общается с участвующими в спецоперации руководителями подразделений.

Ранее Алаудинов в интервью каналу «Звезда» заявлял, что под контролем российских войск находится примерно 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

Он также сообщал, что отряд специального назначения «Ахмат» начал подготовку к активным наступательным действиям на новом участке в зоне российской специальной военной операции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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