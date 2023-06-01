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Зеленский признал преимущество российских ВС в небе

Президент Зеленский: у Украины нет современных истребителей, преимущество в небе у России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на молдавском евросаммите заявил, что у Украины нет современных истребителей, поэтому в небе преимущество остается за Россией, передает «Страна.ua».

«У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что у Украины более сильная мотивация, что обеспечит стране победу. Он отметил, что «до истребителей надо дожить» и заявил о своей уверенности, что у Украины это обязательно получится.

Ранее Зеленский сказал, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы избежать атаки со стороны Москвы.

Кроме этого, украинский лидер во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей.

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