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ВСУ заявили о договоренности с Западом не атаковать «Искандеры» западным оружием

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина не может атаковать «Искандеры» за пределами новых регионов РФ

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Варвара Гертье/РИА Новости

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинская армия не может атаковать пункты дислокации комплексов «Искандер» за пределами новых регионов России западным оружием из-за договоренности с партнерам. Об этом сообщает издание «Страна.Ua».

По словам Игната, ВСУ не атакуют цели на территории России, а власти страны говорят о наличии стратегии. Он также добавил, что украинская сторона обещала партнерам не атаковать вооружением, которое ей предоставляется. Он также указал, что данные договоренности не касаются территорий, «захваченных Россией».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказывал мнение, что полностью исключить возможность нападения на столицу России и ряд других городов можно лишь за счет демилитаризации и денацификации украинской территории.

До этого Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что считает приемлемой тактикой Киева ограниченные удары Украины по территории России.

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