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Командующий батальоном ВСУ оценил профессионализм армии РФ

Командующий батальоном ВСУ Петр Горбатенко признал профессионализм российской армии

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Командующий первым батальоном третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Горбатенко заявил, что украинские военные признают профессионализм российской армии. Его слова приводит The Guardian.

«Русские — профессиональная армия... Они готовятся к атаке. Они хотят поймать наше наступление и контратаковать сами», — заявил он.

По его словам, российские военнослужащие знают как строить оборонительные рубежи и рыть траншеи.

Также Горбатенко заявил, Вооруженные силы РФ оснащены огромным количеством техники, достаточным для продолжения боевых действий.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что командование ВСУ приостановило продвижение на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) в связи с восстановлением боеспособности частей. По его словам, командованием ВСУ принимаются меры, «направленные на восстановление боеспособности частей», а также «срыва вражеских намерений».

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