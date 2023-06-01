Военный аналитик назвал сакральную цель для Киева

Крымский мост является сакральной целью для киевского режима, поскольку является символом возвращения полуострова в родную гавань. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил военный аналитик Юрий Котенок, комментируя заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что ВСУ обязательно нанесут удар по путепроводу. По совам эксперта, на сегодняшний день Киев сдерживает только боязнь неизбежного возмездия со стороны России.

«Украинские содомиты прекрасно знают, какое значение для всех россиян имеет Крымский мост. Поэтому удар по нему может вывести эскалацию на Украине на совершенно новый уровень. Россия в любом случае оперативно отремонтирует этот объект... А вот какие последствия в этом случае будут для Украины, учитывая скученность ее коммуникаций — вот это должно сильно заботить киевские власти», — отметил эксперт.

Он выразил надежду на здравомыслие украинской верхушки, поскольку ракетная атака на Крымский мост может обернуться тяжелейшими последствиями для Киева.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которыми, по заявлению Данилова, и будут наноситься удары по Крымскому мосту.